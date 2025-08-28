Κοινό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων για την Παλαιστίνη

Προοδευτικό μέτωπο για την Παλαιστίνη σχηματίστηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων. Ψήφισμα που εγκρίθηκε από όλο το φάσμα μεταξύ Κεντροαριστεράς και εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ζητά –μεταξύ άλλων– να τεθεί σε άμεση εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει «ρητά και απερίφραστα» τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Η εισήγηση του ψηφίσματος έγινε με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα. Ενσωμάτωσε και προτάσεις αντιπολιτευόμενων συμβούλων, όπως της Ολγας Κλείτσα («Ανατρεπτική Συμμαχία») που ζήτησε προσθήκη στήριξης στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης - Global Sumud Flotilla, που ξεκινάει στις 31 Αυγούστου από λιμάνια της Μεσογείου προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Εκτός από την κ. Κλείτσα και την παράταξη του δημάρχου, το ψήφισμα υπερψηφίστηκε και από την «Ανοιχτή Πόλη» αλλά και από τη «Λαϊκή Συσπείρωση». «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενώνει τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο», είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του εγκριθέντος κειμένου.

Από την ψηφοφορία απείχε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, με το επιχείρημα ότι απουσιάζει από το ψήφισμα αναφορά που να καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αυτή όμως που έσπασε την προοπτική ομοφωνίας ήταν η Ελένη Παπαδοπούλου.

Μάλιστα, η επικεφαλής της παράταξης «Η Αθήνα μας» που έχει καταγγελθεί ουκ ολίγες φορές για ακραία ρητορική, ήταν η μόνη που καταψήφισε το ψήφισμα, με αναφορές που παραπέμπουν στις διχαστικές χυδαιότητες του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, προσφάτως στη Βουλή: «Απώτερος στόχος δεν είναι ούτε η Γάζα, ούτε να λήξει ο πόλεμος, απώτερος στόχος είναι να κάνουμε τη δουλειά των Τούρκων», είπε επί λέξει, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις.

«Επιδιώκεται μια στοχοποίηση ότι όποιος φέρνει ένα ψήφισμα για τη Γάζα, εξυπηρετεί την Τουρκία. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται με ευκολία. Είναι κάτι που έχει επεξεργαστεί ο χώρος της Ακροδεξιάς. Και είναι γελοίο», απάντησε ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης Νίκος Χρυσόγελος. «Εδώ έχουμε μια γενοκτονία. Το 83% των νεκρών στην Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι άμαχοι», τόνισε.

Πέραν των προαναφερθέντων αιτημάτων, με το ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο του πρώτου δήμου της χώρας ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα και να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι, ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.