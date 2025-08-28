Ηλιοφάνεια με ιδανικές θερμοκρασίες

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και νότια. Ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Hλιοφάνεια θα επικρατήσει την Πέμπτη 28 Αυγούστου με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρία κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.

Πηγή: Meteo.gr.