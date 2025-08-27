Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.8° 25.2°
2 BF
31%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 23.7°
0 BF
58%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
64%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
45%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
1 BF
56%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.8°
5 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 23.9°
2 BF
63%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
48%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
56%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.0°
2 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.8° 24.3°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
20.5° 20.5°
2 BF
25%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
17°C
17.3° 17.3°
3 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
1 BF
79%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
46%
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο, στο νοσοκομείο η 11χρονη αδελφή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Η μητέρα των κοριτσιών τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε η 11χρονη η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης -Δίου, στη Νέα Έφεσο, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Η 11χρονη κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν για να ανοίγουν δρόμο στην κίνηση αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων. 

Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, υπήκοος Γερμανίας, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

