Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο, στο νοσοκομείο η 11χρονη αδελφή της

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε η 11χρονη η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης -Δίου, στη Νέα Έφεσο, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Η 11χρονη κρίθηκε απαραίτητο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της να μεταφερθεί από το Νοσοκομείο Κατερίνης στο Ιπποκράτειο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν για να ανοίγουν δρόμο στην κίνηση αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, υπήκοος Γερμανίας, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης.