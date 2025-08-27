Φωτιά κοντά σε σπίτια στη Σαλαμίνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το βράδυ, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Το πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι. Για τον λόγο αυτό, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης που πλέον έχουν ενισχυθεί: επί τόπου επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 30 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.