Συνελήφθη άνδρας για την πυρκαγιά της Κάντζας

Ο άνδρας φέρεται να έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης το οποίο έφερε.

Συνελήφθη την Τετάρτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ένας 62χρονος άνδρας αλλοδαπής ιθαγένειας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε δασική έκταση στην Κάντζα Αττικής επί παραδρόμου της Αττικής Οδού, πλησίον του Λάτσειου Διδακτηρίου του Κολεγίου Αθηνών .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να κινείτο με ποδήλατο τύπου mountain bike και να έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης το οποίο έφερε, και το οποίο εντέλει εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η κινητοποίηση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος οδήγησε στον περιορισμό της πυρκαγιάς, χωρίς αυτή να απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.