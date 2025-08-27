Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λαύριο

Η πυροσβεστική γνωστοποίησε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λαύριο οριοθετήθηκε.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:08 σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.
Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ, ενώ κοντά υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες, επτά ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα. Στο σύνολό τους τα εναέρια μέσα ήταν επτά, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά οριοθετήθηκε σε μία ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.
Επιπλέον δύο μηνύματα εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο ενημέρωνε τους πολίτες για την φωτιά και τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ το δεύτερο καλούσε τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν προς Λαύριο.
