Τετάρτη, 27 Αυγούστου, 2025
Κωνσταντάρας κηδεία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τελέστηκε η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών έδωσαν το «παρών» άνθρωποι από τον δημοσιογραφικό και τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και πολιτικοί.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα την Τετάρτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η κηδεία του Δ. Κωνσταντάρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών έδωσαν το «παρών» άνθρωποι από τον δημοσιογραφικό και τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και πολιτικοί, ώστε να τον αποχαιρετήσουν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην κηδεία μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και βουλευτές κομμάτων.

Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
