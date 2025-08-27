Στου Μητσοτάκη την πόρτα...

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ ΚΜ) δύο μέρες πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα καυτά θέματα των δασικών πυρκαγιών, των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ανάπλασης της ΔΕΘ αλλά και για το θέμα του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο κάποιοι το προετοιμάζουν για real estate.

Το νέο υπόμνημα

Το ΓΕΩΤΕΕ ΚΜ κατέθεσε υπόμνημα στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη καταγράφοντας αναλυτικά όλα τα σημαντικά θέματα για τα οποία υπέβαλε τα τελευταία έξι χρόνια έγγραφα υπομνήματα, συνοδευόμενα και από προφορική άμεση ενημέρωση του προέδρου Αθανάσιου Σαρόπουλου προς τον πρωθυπουργό. Σημειώνει ότι στα θέματα αυτά «δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις των γεωτεχνικών επιστημόνων, με αποτέλεσμα να προκύψουν δυσεπίλυτα προβλήματα στον αγροτικό χώρο και δυσάρεστες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε εγκαίρως προειδοποιηθεί».

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος

«Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι οι αναλυτικές, στοιχειοθετημένες και περιεκτικές προτάσεις μας σε καίρια ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος, τις οποίες σας καταθέσαμε εγγράφως και σας αναπτύξαμε προφορικά τα τελευταία έξι (6) χρόνια, δεν βρήκαν «ευήκοα ώτα», καθώς τις αγνοήσατε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατά την εφαρμογή της πολιτικής σας» καταλήγει το υπόμνημα.

Σε υψηλούς τόνους το ΓΕΩΤΕΕ ΚΜ συμπεραίνει: «Αυτή η παράλειψη από μέρους σας είχε, δυστυχώς, δυσμενέστατες συνέπειες για τη χώρα. Είναι πραγματικά άξιο απορίας πως η κυβέρνησή σας, η οποία ήθελε να είναι η κυβέρνηση των «αρίστων» και υποστήριζε κατά την πανδημία του κορονοϊού ότι ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, δεν ακούει συστηματικά, διαχρονικά ή και πεισματικά τους πραγματικά άριστους, εξειδικευμένους και κορυφαίους γεωτεχνικούς επιστήμονες στα γεωτεχνικά θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίοι δούλεψαν, παρατήρησαν, εξέτασαν, σας επισήμαναν τα υπάρχοντα, αλλά και τα αναδυόμενα προβλήματα και σας κατέθεσαν μέσω μελετημένων προτάσεων τις δυνατές λύσεις».

Σχέδια Βόσκησης

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει ότι είχε πρωτοστατήσει το 2014 στην Ομάδα Εργασίας για τις Βοσκήσιμες Γαίες και «στην πρόταση για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ενώ είχε ζητήσει από τη σημερινή κυβέρνηση την άμεση εκπόνησή τους σε τρία υπομνήματά του (2019, 2022 και 2023). Η εξαετής αδράνεια της κυβέρνησης για την εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης συσχετίζεται με τις αναμενόμενες μεγάλες μειώσεις των επιδοτήσεων βοσκοτόπων στην Κρήτη, λόγω της πιθανής εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Για το λόγο αυτό ζητείται η απόδοση δικαιοσύνης στους κτηνοτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι εν πολλοίς αδικημένοι».

Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, θυμίζει πως «τέσσερα (4) υπομνήματα κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια (2019, 2022, 2023 και 2024) για τις δασικές πυρκαγιές, τα οποία τόνιζαν ότι η απόφαση απεμπλοκής της Δασικής Υπηρεσίας από τη δασοπυρόσβεση το 1998 αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος παντελώς λανθασμένη».

Πενιχρές προσλήψεις

Ωστόσο «η κυβέρνηση, μετά από έξι (6) χρόνια υποσχέσεων, πρόσφατα προσέλαβε έναν πενιχρό αριθμό Δασολόγων στα άδεια από επιστήμονες και λοιπό προσωπικό Δασαρχεία, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το μοντέλο της δασοπυρόσβεσης», οπότε «η φωτιά δεν σβήνει εύκολα ή και καθόλου από τα εναέρια μέσα. Και από ό,τι επανειλημμένως έχει αποδειχθεί σταματάει στα τσιμέντα, της Αθήνας πέρυσι, της Πάτρας φέτος, ή στη θάλασσα...». Το ΓΕΩΤΕΕ ζητά ισχυρή δασική υπηρεσία τονίζοντας ότι 8 μονάδες του έχουν ετοιμάσει προτάσεις για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, προτάσεις που «κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο του περσινού υπομνήματός μας, ωστόσο, παρά τη σχετική προφορική πρόταση του για ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ουδεμία συνεργασία για τα θέματα αυτά υπήρξε μέχρι σήμερα και η κλεψύδρα του χρόνου τελειώνει…».

Το υπόμνημα επαναδιατυπώνει θέσεις του με την «υποβάθμιση του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών του Α.Π.Θ., με τη λανθασμένη απόφαση κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. – φορέων διαχείρισής τους», ενώ για το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας «ενός Μητροπολιτικού πάρκου με κατάλληλη δενδρώδη βλάστηση τουλάχιστον πάνω από 40% στο σημερινό χώρο της Δ.Ε.Θ. στο κέντρο της πόλης».