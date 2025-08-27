Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση από τον 60χρονο θείο της

Το περιστατικό συνέβη στην εξοχική κατοικία τους στην Χαλκιδική • Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 60χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Δικογραφία για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σχηματίστηκε κατά 60χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά την 17χρονη ανιψιά του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, όταν η τότε 17χρονη παθούσα βρισκόταν στην εξοχική κατοικία της οικογένειάς της στην Χαλκιδική, η οποία γειτνίαζε με αυτήν του 60χρονου θείου της.

Οι πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της συνέβησαν όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του 60χρονου ώστε να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας νεαρής γυναίκας, σε χρόνο που ήταν ακόμη ανήλικη, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 60χρονου θείου της νεαρής, που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.