Η τετράωρη στάση εργασίας της ΕΕΕΚΕ κρίθηκε παράνομη

Η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη από τις 9:30 μέχρι τις 13:30, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε παράνομη. Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.
Τι ζητούσε η ΕΕΕΚΕ
Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας βρίσκονται στη θέση του «μάρτυρα ενός αεροπορικού εγκλήματος» που προδιαγράφεται μπροστά στα μάτια τους, καθώς καθημερινά υπάρχουν βλάβες - «κάθε μέρα κι ένα πρόβλημα» - συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για την επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.
Ακόμα, χαρακτηριστικές είναι η «παράλυση» των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις 20 Αυγούστου και η διαρκής παραβίαση της χωρητικότητας.
Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, «έρχεται» και νομοσχέδιο από την κυβέρνηση «που διαλύει ακόμα περισσότερο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» και προχωρά σε περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις.
Η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ:
Στις 28 του Αυγούστου οι εργαζόμενοι στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας σε όλα τα αεροδρόμια και σε όλες τις μονάδες απεργούμε!
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που είμαστε μάρτυρες ενός αεροπορικού εγκλήματος που προδιαγράφεται μπροστά στα μάτια μας, δεν ανεχόμαστε τη σιγή που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο, που θέλει να μας κάνει σιωπηλούς παρατηρητές, στο όνομα της υποχρέωσης «εχεμύθειας» και της τιμωρίας κάθε «κακόβουλης κριτικής».
Κάθε μέρα βλέπουμε και μία βλάβη, κάθε μέρα και ένα πρόβλημα, κάθε μέρα πίεση για επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων. Χαρακτηριστικά, στις 20 του Αυγούστου αστοχία παρέλυσε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου της Αθήνας, ενώ παραβιάζεται διαρκώς η χωρητικότητα, με τις αφίξεις να φτάνουν μέχρι και τις 34 την ώρα.
Αυτά είναι που δεν θέλει η κυβέρνηση να βγαίνουν προς τα έξω.
Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο που διαλύει ακόμα περισσότερο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για να εκχωρηθεί κατά τμήματα σε ιδιώτες.
Στις 28 του Αυγούστου σταματάει η κυκλοφορία σε όλα τα αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα!
Δεν μας πτοεί η τρομοκρατία.Οι εκτελεστές του απεργοσπαστικών εντολών του Υπουργείου και των εταιρειών, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΕΚΕ και η ομάδα του, που καθυστερούν σκόπιμα τη σύγκληση της ΓΣ που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι, για να υπονομεύσουν την επιτυχία της απεργίας, δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν, έχουν απονομιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους, που δεν τους ακολουθούν στον κατήφορο της υποταγής.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστείλουν την αγανάκτηση των εργαζομένων του κλάδου για να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος.
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 28 του Αυγούστου.
Το κάλεσμα της ΕΕΕΚΕ:
Το ΔΣ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) αποφάσισε να απευθύνει κάλεσμα στα μέλη της Ένωσης για να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα 24ωρη απεργία της 28ης Αυγούστου της ΑΔΕΔΥ, με τετράωρη στάση εργασίας, από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, με τα αιτήματα που έχει θέσει η ΑΔΕΔΥ.
Ακόμα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι οι πτήσεις τους - εσωτερικού και εξωτερικού - θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο σύνολό τους την Πέμπτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της AEGEAN:
Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
