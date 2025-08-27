Καταγγελία από Μαγνησία: Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα λόγω έλλειψης γαζών στο ιατρείο

Απίστευτη καταγγελία για ιατρείο στη Μαγνησία • Δεν είχαν φορείο, ιώδιο, γάζες • Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο.

Απατηλό κυβερνητικό αφήγημα ότι το ΕΣΥ γίνεται «πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό» όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Η θλιβερή αλήθεια επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία στην Ελλάδα, όπου έδειξαν πως η χώρα είναι πρώτη στην ΕΕ σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών της. Επιβεβαιώνεται όμως και καθημερινά από καταγγελίες για τραγικές ελλείψεις στο ΕΣΥ, όπως αυτή που έλαβε χώρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Μαγνησία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ένας 68χρονος στο Κεραμίδι Μαγνησίας, γλίστρησε στο καλντερίμι, έπεσε στο έδαφος και υπέστη συντριπτικό κάταγμα.

Συγγενής του κατήγγειλε ότι στο ιατρείο του χωριού δεν υπήρχε ούτε ιώδιο, ούτε φορείο, ούτε καν… γάζες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δέσουν το πόδι του άτυχου άνδρα με τραπεζομάντηλα!

Σημειώνεται πως τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία… ναυαγοσώστες που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την πλατεία. Έτσι, ναυαγοσώστες από το Καμάρι που έτυχε να βρίσκονται στο πανηγύρι προσέτρεξαν για βοήθεια.

Τοποθέτησαν τον 68χρονο σε δικό τους φορείο και, με τη συνδρομή κατοίκων, τον μετέφεραν μέχρι την θέση Μεσοχώρι, όπου μπορούσε να φτάσει το ασθενοφόρο για να τον παραλάβει.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται.

Όπως κατήγγειλε ο συγγενής του 68χρονου, το Κεραμίδι, παρότι αποτελεί τουριστικό χωριό που προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, είναι εντελώς παραμελημένο, χωρίς ασφαλείς δρόμους για τους πεζούς και στοιχειώδεις υποδομές για τα οχήματα.