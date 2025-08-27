Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 25.6°
4 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
27.4° 23.9°
1 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
73%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.1° 21.1°
1 BF
57%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
0 BF
55%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.0° 25.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.8°
4 BF
56%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
26°C
27.4° 24.0°
2 BF
51%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
5 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 26.1°
3 BF
46%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 22.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
77%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
20.3° 20.3°
0 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 27 Αυγούστου, 2025
vivlia
© Dreamstime.com

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2025.

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου μέχρι τις 23:59.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Τέλος, οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual