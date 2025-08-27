Οι διαδηλωτές απαίτησαν να τερματιστεί η γενοκτονία και η παράνομη κατοχή της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, να ανοίξει άμεσα δίοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να τερματιστεί κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ. Κινητοποιήσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 50 πόλεις της Ελλάδας.

Μαζική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην κινητοποίηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που έλαβε χώρα χθες στο Πάρκο Ελευθερίας στις 7.30 μ.μ. και στη συνέχεια σε ειρηνική πορεία προς τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στο κάλεσμα που απηύθυναν οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου, το March to Gaza Greece και φοιτητικοί σύλλογοι ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες πολίτες, που φώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

«Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά/ με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, ενώ οι διαδηλωτές πετούσαν βεγγαλικά τόσο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όσο και αργότερα μπροστά από τις δύο πρεσβείες. Κυριάρχησαν επίσης συνθήματα κατά των ΗΠΑ για τη συμμετοχή τους στη γενοκτονία και τη στήριξη προς το Ισραήλ.

«Death to the IDF»

Στη συγκέντρωση ο Μιχιάρ Ικτάμι από την Ενωση Παλαιστινίων Εργαζομένων τόνισε ότι «η παλαιστινιακή αντίσταση συνεχίζεται εδώ και 23 μήνες και ενθαρρύνεται από το κίνημα αλληλεγγύης παγκοσμίως». Παλμός και μαζικότητα χαρακτήρισαν και την πορεία προς τις πρεσβείες, μπροστά από τις οποίες υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία με κλούβες και διμοιρίες αστυνομικών.

Διαδηλωτές έξω από την ισραηλινή πρεσβεία | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ ακούστηκε δυνατά το σύνθημα «Death to the IDF» και διαδηλωτές έκαψαν συμβολικά μια ισραηλινή σημαία. Δεν υπήρξαν επεισόδια και οι διαδηλωτές κατέβηκαν ξανά προς το κέντρο της Αθήνας από τον παράδρομο της Κηφισίας.

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται και υπό το φως του σχεδίου ολικής κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ, με την πιο πρόσφατη θηριωδία να γίνεται μόλις προχθές με τη διπλή επίθεση του Ισραήλ στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, σκοτώνοντας πάνω από 20 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφους.

«Απέναντι σε αυτή τη γενοκτονία, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: Θα επιτρέψουμε να ολοκληρωθεί το σχέδιο; Η σιωπή είναι συνενοχή. Η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό πρέπει να εκφραστεί με δράσεις, με πίεση στις κυβερνήσεις για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, με μποϊκοτάζ, με μαζική παρουσία στους δρόμους», τονίζει το March to Gaza Greece σε ανακοίνωσή του.