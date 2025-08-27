Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.4° 25.8°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
26°C
27.4° 23.9°
1 BF
58%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 26.6°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
47%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
73%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
0 BF
49%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.2° 26.2°
0 BF
61%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.0° 25.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.8°
5 BF
55%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
41%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
55%
Λαμία
Αίθριος καιρός
26°C
27.4° 24.0°
2 BF
50%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 26.0°
5 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 26.1°
3 BF
46%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
77%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
20.5° 20.5°
0 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 27 Αυγούστου, 2025
Καλοκαίρι

Καλοκαιράκι με λίγα σύννεφα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τοπικοί όμβροι στα νότια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 27 Αυγούστου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καλοκαιράκι με λίγα σύννεφα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual