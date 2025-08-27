Καλοκαιράκι με λίγα σύννεφα

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 27 Αυγούστου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.
