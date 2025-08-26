Οδηγός βρέθηκε νεκρός μέσα στο ταξί του στον Πειραιά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στον Πειραιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τον κατάπλου επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της πόλης, και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε ταξί με τον 58χρονο Έλληνα οδηγό του, να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ακτής Τζελέπη, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
