Σύλληψη για βιασμό ανήλικης στην Πάτρα

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος χθες το μεσημέρι σε σπίτι συγγενικού προσώπου τής ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας