Κατηγορείται για δωροληψία, εκλέγεται στο ΕΚΠΑ

Nέες αποκαλύψεις για τον ρόλο του αποπεμφθέντα προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νικόλαου Βραχνή, στην πολύκροτη υπόθεση της εμπορίας ωαρίων και ανθρώπων από κλινική των Χανίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας πλησιάζοντας στη δίκη, δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Πολάκης καταγγέλλει πως ο υπόδικος -σύμφωνα με πληροφορίες- πρώην πρόεδρος συνεχίζει να ανελίσσεται στις καθηγητικές βαθμίδες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Χανιά φέρεται επί μία δεκαετία να εξαπάτησε περί τα 400 ζευγάρια και να εκμεταλλεύτηκε 200 παρένθετες γυναίκες και δότριες ωαρίων. Το όφελος που αποκόμιζε ανά πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κυμαινόταν συνήθως από 70.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ.

Το σκάνδαλο

Ο Νικόλαος Βραχνής, την περίοδο αποκάλυψης του σκανδάλου, ήταν πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία υποτίθεται πως έπρεπε να ελέγχει την εν λόγω κλινική. Τον Αύγουστο του 2023 η «Εφ.Συν.» είχε αποκαλύψει πως η Αρχή είχε ήδη, από το 2019 και έπειτα από σχετικό έλεγχο, επιβάλει πρόστιμο αλλά και εξάμηνη αναστολή λειτουργίας στην Κλινική Γιακουμάκη, απόφαση όμως που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Μάλιστα, στο κλιμάκιο που είχε διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο στην κλινική συμμετείχε (πριν γίνει πρόεδρος) και ο ίδιος ο κ. Βραχνής. Οταν όμως ανέλαβε την προεδρία όχι μόνο δεν εφάρμοσε την απόφαση που και ο ίδιος είχε εισηγηθεί, αλλά αντίθετα ανανέωσε για άλλα τρία χρόνια την άδεια της κλινικής. Επειτα από αυτές τις αποκαλύψεις ο τότε υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε καθαιρέσει τον Νικόλαο Βραχνή από τη θέση του προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Παρά την αποπομπή του, ο κ. Βραχνής, όντας τότε αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο ΕΚΠΑ, υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή της Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. «Αττικόν», αίτηση που απέσυρε όμως μετά από δημόσια παρέμβαση και καταγγελία , και τότε του Παύλου Πολάκη. Χθες πάντως ο βουλευτής Χανίων που παρακολουθεί την υπόθεση, ανακοίνωσε πως ο κ. Βραχνής υπέβαλε εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε από το εκλεκτορικό σώμα αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευτεί το σχετικό ΦΕΚ. Ο ίδιος ο κ. Βραχνής πάντως στην προσωπική ιστοσελίδα του έχει πλέον αφαιρέσει το «αναπληρωτής» και στο βιογραφικό του υπογράφει ως «Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Η ανάρτηση Πολάκη

«Είναι δυνατόν μετά από τέτοια στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα για τον Νικόλαο Βραχνή, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, να υπάρχει εκλεκτορικό σώμα που να τον εκλέγει τακτικό καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών; Τι Μαφία είναι αυτή;» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Π. Πολάκης, ενώ καλεί την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να αναπέμψει την εκλογή του.

Στον πρύτανη

Μάλιστα ο πρώην υπουργός απευθύνεται και στον πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμο Σιάσο αλλά και στον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Κωνσταντίνο Αρκαδόπουλο ζητώντας τους να απολύσουν τον εν λόγω καθηγητή καθώς, εκτός από την υπόθεση για την κλινική στα Χανιά, υπάρχει πρόβλημα και ως προς την αρχική εκλογή του στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή αφού, όπως λέει ο κ. Πολάκης, έχει τελεσιδικήσει εδώ και ένα χρόνο σχετική απόφαση του ΣτΕ, που αναφέρει ότι κακώς εκλέχτηκε αυτός έναντι άλλου συνυποψηφίου του.

Η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σιάσο θέτοντας ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της καθηγητικής εξέλιξης του κ. Βραχνή, χωρίς όμως να λάβει σχετικές απαντήσεις.

Πλησιάζει η ώρα της δίκης

Πάντως για την πολύκροτη υπόθεση με την κλινική των Χανίων, που προκάλεσε και την αποπομπή Βραχνή, φαίνεται πως φτάνει η ώρα της δίκης. Στις 8 Αυγούστου η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή 26 κατηγορουμένων, για συνολικά 17 κατηγορίες, με βασικότερη τη σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την εμπορία ανθρώπων.

Στην πρόταση της εισαγγελέως, που αριθμεί 1.600 σελίδες, περιλαμβάνονται αναλυτικότατα οι ρόλοι και η δράση καθενός εκ των κατηγορουμένων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Νικόλαος Βραχνής, στον οποίο αποδίδεται η κατηγορία της δωροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την περίοδο που διατελούσε πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εξάλλου, ήδη από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του σκανδάλου ο κ. Βραχνής είχε κληθεί να δώσει ανωμοτί κατάθεση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Πλέον, πάντα με βάση πληροφορίες από τη δικογραφία, σε αυτή φαίνεται να περιλαμβάνεται η περίπτωση της καταβολής του ποσού των 5.000 ευρώ από τον προφυλακισμένο γιατρό – ιδιοκτήτη της κλινικής προς τον κ. Βραχνή, προκειμένου ο δεύτερος ως πρόεδρος της ΕΑΙΥΑ να εκδώσει -κατά παρέκκλιση του νόμου- απόφαση για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας σε γυναίκα κάτοικο Χανίων, που είχε υπερβεί το νόμιμο όριο ηλικίας γι’ αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, σύμφωνα με αποκαλύψεις του ιστότοπου zarpanews στα Χανιά, για τον κ. Βραχνή φέρεται να υπάρχει πόρισμα του ΣΔΟΕ που του καταλογίζει απόκρυψη σημαντικών ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του ίδιου και της συζύγου του σε τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, λογαριασμούς που ουδέποτε είχαν περιληφθεί στις δηλώσεις πόθεν έσχες που υπέβαλε ο ίδιος όπως είχε υποχρέωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απόκτηση από τον κ. Βραχνή σπιτιού αξίας άνω των 800.000 ευρώ στο εξωτερικό το 2021, αγορά για την οποία ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έγινε με χρήματα από έσοδα προηγούμενων ετών και με τραπεζικό δανεισμό. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του zarpanews.gr, στο πόρισμα του ΣΔΟΕ τονίζεται ότι δεν διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του σπιτιού προήλθαν από τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας με προορισμό το εξωτερικό, ενώ ουδέποτε προσκομίστηκε στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο σύμβασης δανείου που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό του.