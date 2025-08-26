«Φυλακή ή επιστροφή» και για Βάστρια σιωπή

Πιστός στην ακροδεξιά αντιπροσφυγική πολιτική του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε και χθες από τη Μυτιλήνη το εκβιαστικό δίλημμα «φυλακή ή επιστροφή» που αποτελεί το κεντρικό σύνθημα της θητείας του. Παράλληλα, κλειστά κράτησε τα χαρτιά του για το θέμα της δομής στη Βάστρια, η ενδεχόμενη λειτουργία της οποίας έχει συσπειρώσει όλο το νησί εναντίον του, πλην των κομματικών Λακεδαιμονίων, που όμως και αυτοί κρατούν αποστάσεις περιμένοντας τις εξελίξεις.

Χαρακτηριστικά είναι όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη στον Δήμο Μυτιλήνης. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λειτουργίας δύο δομών στο νησί, ο κ. Πλεύρης απάντησε εμμέσως πλην σαφώς ότι η τελική επιλογή της μίας και μοναδικής δομής στο μέλλον αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης. Απέφυγε να το επαναλάβει στις δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες δεσμεύτηκε μόνο για τη λειτουργία μιας δομής στη Λέσβο και για τη μη μεταφορά προσφύγων στο νησί από άλλα μέρη, όπως από την Κρήτη. Αντίθετα αρνήθηκε να κάνει σχόλιο για τη λειτουργία της νέας δομής στη Βάστρια, αφού το θέμα εκκρεμεί στο ΣτΕ εδώ και μήνες.

Σενάρια παράκαμψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κυβερνητικούς κύκλους έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται σενάρια που αφορούν την αναζήτηση διεξόδου σε τυχόν αδιέξοδο είτε αυτό προκύψει από αρνητική απόφαση του ΣτΕ είτε υπό το βάρος του πολιτικού κόστους που θα έχει στην τριεδρική Λέσβο μια απόφαση θετική ως προς την αδειοδότηση της νέας αυτής δομής.

Κομβικό ρόλο σε αυτά τα σενάρια έχει η Κρήτη και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη σύσκεψη στο δημαρχείο της Λέσβου από το στόμα του υπουργού πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κατασκευή δομής στην Κρήτη.

Οπότε σε περίπτωση θετικής απόφασης του ΣτΕ στο θέμα της Βάστριας, τότε η κυβέρνηση θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει ποια από τις δύο δομές θα κρατήσει ανοιχτή στη Λέσβο (του Καρά Τεπέ που λειτουργεί ήδη ή τη νέα στη Βάστρια), κρίνοντας βάσει των δεδομένων που θα έχουν διαμορφωθεί.

Γιατί όμως η κυβέρνηση να μπει σε αυτήν τη διαδικασία; Ηδη οι αντιδράσεις που παρατηρούνται ακόμα και στους κυβερνητικούς κύκλους είναι πολλές και ο σκεπτικισμός δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πολλές αντιδράσεις παρατηρούνται και στους υπηρεσιακούς κύκλους που εμπλέκονται, είτε του υπουργείου Μετανάστευσης είτε της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να διανύουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα για να πάνε στη Βάστρια και για να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Το αν βέβαια θα μπορούσαν αυτές οι αντιδράσεις να οδηγήσουν σε μια αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα παραμένει ερώτημα αλλά και ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε μια πιθανή λύση θα ήταν η μεταφορά και αξιοποίηση των κοντέινερ στην Κρήτη ή αλλού, αποφεύγοντας έτσι και το ενδεχόμενο επιστροφής των χρημάτων στην Ε.Ε. αν το έργο δεν ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση αρνητικής για την κυβέρνηση εξέλιξης στο ΣτΕ, το παραπάνω σενάριο μετατρέπεται σε μονόδρομο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός στις δημόσιες δηλώσεις του απέφυγε κάθε αναφορά στο επίμαχο θέμα και θέλησε να χρυσώσει το χάπι, δεσμευόμενος ότι η Λέσβος δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. «Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα, με εξαίρεση προφανώς στις δομές μας για ασυνόδευτα παιδιά, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και ακόμα σε αυτές τις περιπτώσεις σε πολύ μικρή έκταση», τόνισε ο κ. Πλεύρης, διευκρινίζοντας ειδικά για τις εισροές στην Κρήτη: «Ο,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης, θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Δεν απέφυγε και τις γνωστές ακροδεξιές κορόνες και τον προσβλητικό όρο «λαθρομετανάστης», ενώ φρόντισε να διασκεδάσει τις ανησυχίες των αυτοδιοικητικών, λέγοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις των ανταποδοτικών έργων στα νησιά δεν σχετίζονται με τη στάση που κρατούν τα νησιά απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Από την πλευρά τους, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης και ο δήμαρχος Παν. Χριστόφας σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση δεν έκρυψαν τη διαφωνία τους για το θέμα της Βάστριας.

«Go back Mr. Plevris» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI Με ένα πλακάτ «Go back Mr. Plevris» υποδέχτηκε το γνωστό στέλεχος του οικολογικού κινήματος Μιχάλης Μπάκας τον υπουργό Μετανάστευσης έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Τον περικύκλωσαν γρήγορα αστυνομικοί, οι οποίοι στη συνέχεια του απαγόρευσαν την είσοδο στη σύσκεψη. «Δεν μου επιτράπηκε να πλησιάσω καν τον κ. Πλεύρη για λόγους ασφαλείας, πόσο μάλλον η είσοδος στην Περιφέρεια, καθώς η σύσκεψη ήταν κλειστή και για τους δημοσιογράφους... Διαμαρτυρήθηκα ως ενεργός πολίτης για την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό καθώς εφαρμόζοντας το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ., θέλει να κάνει τα νησιά μας ανοιχτές φυλακές. [...] Στο πρόσωπο του κ. Πλεύρη βρήκε η κυβέρνηση τον τέλειο εκφραστή της πολιτικής της. Κλείνουν το στόμα στην κοινωνία των πολιτών της Λέσβου και όλης της Ελλάδας, αλλά δεν θα τους περάσει», ανέφερε.

H αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Εριφύλη Χιωτέλλη

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού αρνήθηκε να συναντήσει τον ακροδεξιό υπουργό

Στο πλάι του Μιχάλη Μπάκα με πλακάτ ίδιου περιεχομένου βρέθηκε και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Εριφύλη Χιωτέλλη, γνωστή μεταξύ άλλων για τους αγώνες της υπέρ των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Διευκρίνισε ότι διαμαρτύρεται ως «απλός πολίτης» «απέναντί σε μια κυβέρνηση που φέρθηκε στη Λέσβο ως εισβολέας και ως κατακτητής και η οποία συνεχίζει να φέρεται έτσι. Νόμος δεν είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπάρχει διεθνές δίκαιο που οφείλουν να σέβονται όπως οφείλουν να σεβαστούν και τα δικαιώματα προσφύγων και ντόπιων στη Λέσβο και παντού. Οι ακροδεξιές πολιτικές δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές», τόνισε. Υπογράμμισε ότι αρνήθηκε να συναντηθεί υπό τη θεσμική της ιδιότητα με έναν ακροδεξιό υπουργό, εκφράζοντας την αποδοκιμασία της.