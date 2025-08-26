Τελεσίγραφο του δημάρχου Θέρμης σε εταιρεία ενοικίασης πατινιών

Τέλος στην ανεξέλεγκτη δραστηριότητα εταιρειών με πατίνια επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος όταν διαπίστωσε ότι εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών τοποθέτησαν πατίνια στη Θέρμη και το Τριάδι κάλεσε κατεπειγόντως στο γραφείο του την εταιρεία για να μεταφέρει το μήνυμα ότι θα… τους κάνει τη ζωή πατίνι αν δεν συμμορφωθούν με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις.

Οπως είπε στους ανθρώπους της εταιρείας, δεν μπορούν να τοποθετούν πατίνια όπου θέλουν χωρίς έγκριση από τον δήμο και ότι αν δεν θα μαζέψουν αυτοί θα τα μαζέψει αυτός! Τους έβαλε μάλιστα και χρονικό όριο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον δήμο, αφού η λειτουργία και κίνηση των πατινιών επηρεάζει ζητήματα οδικής ασφάλειας αλλά και κίνησης των πεζών στο πλαίσιο της μικροκινητικότητας, ο δήμος το προσεχές διάστημα θα οργανώσει δημόσια διαβούλευση για την έκδοση ειδικής κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, έπειτα από μελέτη και έλεγχο ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΚΟΚ, η οποία θα καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των ηλεκτρικών πατινιών στα διοικητικά όρια του δήμου.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος αναφέρει: «Ηλεκτρικά πατίνια θα τοποθετηθούν σε περιοχές του δήμου, εάν και όταν το αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο και αφού προηγουμένως θα έχει εκδοθεί σχετική κανονιστική απόφαση. Η δε τοποθέτησή τους θα γίνει με δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα αξιολογηθεί η πιθανή ζήτηση εκ μέρους των πολιτών και βεβαίως θα υπάρξουν αυστηροί κανόνες κατά τη χρήση τους ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πεζών και των οδηγών. Καθώς και η απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, η ενδεχόμενη λειτουργία τους θα συνδυαστεί και με την επικείμενη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας στον Δήμο Θέρμης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχων τήρησης των κανόνων ασφαλείας».