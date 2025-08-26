ΔΕΘα κερδίσει το κεφάλαιο!

Tη στιγμή που τα κυβερνητικά αντεργατικά νομοσχέδια διαδέχονται το ένα το άλλο, τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα και οι ενώσεις του κόσμου της εργασίας ετοιμάζονται για τη δική τους απάντηση στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Εκθεση. Σήμερα αναμένεται να δοθεί η πρώτη απάντηση με τη μεγάλη σύσκεψη την οποία καλούν στον πολυχώρο «Soul» (περιοχή Φιξ, στις 7.30 μ.μ.).

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη συγκέντρωση προετοιμασίας για το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ (6 Σεπτεμβρίου). Δύο, όπως φαίνεται, είναι τα μεγάλα διακυβεύματα τα οποία τίθενται, με πρώτο το νομοσχέδιο για 13 ώρες εργασίας την ημέρα -με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τη ρύθμιση διαστρέφοντας πλήρως το νόημα των λέξεων ως… δυνατότητα των εργαζομένων!!!- και δεύτερο τις παρεμβάσεις για τη δολοφονική δράση του Ισραήλ στη Γάζα. Οπως αναφέρεται στα σχετικά καλέσματα που έχουν βγει, το σύνθημα που θα κυριαρχεί είναι το «Πληρώσαμε - ματώσαμε, αρκετά! Φτάνει πια! Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου» και το αίτημα να απεμπλακεί η χώρα «από τα ιμπεριαλιστικά σφαγεία και να πάψει κάθε στήριξη στο κράτος-δολοφόνο Ισραήλ».

Το ΠΑΜΕ

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, «γνωρίζουμε πολύ καλά πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και “προοδευτικές” κυβερνήσεις που να εξασφαλίσουν και τα δύο. Γιατί η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόοδος της επιστήμης είτε θα μετατραπούν σε όπλα για το μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων, για την κερδοφορία των ομίλων, είτε θα αξιοποιηθούν για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, την εξάλειψη βαριών εργασιών, την προστασία της υγείας μας».

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), η οποία θα συμμετάσχει στη σημερινή σύσκεψη, καλεί στην απεργία που κήρυξαν για την Πέμπτη (συγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου) η ΑΔΕΔΥ και η ΟΕΝΓΕ ως απάντηση στην κατάθεση στη Βουλή του «κατάπτυστου νέου Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων» με το οποίο, όπως τονίζει η Ενωση, η κυβέρνηση στοχεύει «να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς».

Στο ίδιο καζάνι

Σύμφωνα με την ΕΝΙΘ, το νομοσχέδιο «βαφτίζει πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές με τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου». Η ΕΝΙΘ σχολιάζει ακόμη πως όλα αυτά συμβαίνουν «την ώρα που ο υπουργός “εμπορίου” της Υγείας και η κυβέρνηση διαλαλούν παντού ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι “στα καλύτερά του”, αναποδογυρίζοντας προκλητικά την πραγματικότητα» κι όλα αυτά γιατί «θέλουν να κλείσουν τα στόματα όσων υγειονομικών αντιστέκονται και αναδεικνύουν την αντιλαϊκή πολιτική τους και τις επιπτώσεις της στο ΕΣΥ».