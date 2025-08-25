Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 57χρονος που ομολόγησε τις φωτιές του Δεκαπενταυγούστου

Ο 57χρονος που ομολόγησε την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών στο νησί της Λέσβου τον Δεκαπενταύγουστο, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος μια εβδομάδα νωρίτερα ομολόγησε τρεις πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές και συγκεκριμένα περίπου 400 μπάλες άχυρου, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.