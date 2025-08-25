Ηλικιωμένος έδεσε σκύλο στο Ι.Χ του και τον έσερνε στον δρόμο

Αποτρόπαια πράξη από ηλικιωμένο άντρα προς σκύλο, η οποία τον οδήγησε σε σύλληψη για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, σε κοινότητα του δήμου Ερμιονίδας.
Ο 81χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ερμιονίδας και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, που ο ίδιος οδηγούσε. Έσερνε τον σκύλο επί του οδοστρώματος και το αποτέλεσμα του φρικαλέου περιστατικού ήταν ο θάνατος του σκύλου.
Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα κατά του συλληφθέντος και θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Την προανάκριση του τραγικού συμβάντος διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας.
