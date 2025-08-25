Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.8° 30.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.2°
3 BF
38%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
31.0° 30.5°
3 BF
58%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
30%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
35%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
1 BF
53%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.3° 31.3°
3 BF
29%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 28.8°
5 BF
45%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 30.9°
5 BF
30%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
42%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.1°
4 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
30%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 30.1°
3 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
63%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
3 BF
22%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 27.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.5° 27.0°
4 BF
51%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
39%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
σκύλος
Φωτογραφία αρχείου | © Parkinsonsniper | Dreamstime.com

Ηλικιωμένος έδεσε σκύλο στο Ι.Χ του και τον έσερνε στον δρόμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο 81χρονος είχε δεμένο τον σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και τον έσερνε στον δρόμο • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Αποτρόπαια πράξη από ηλικιωμένο άντρα προς σκύλο, η οποία τον οδήγησε σε σύλληψη για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, σε κοινότητα του δήμου Ερμιονίδας. 

Ο 81χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ερμιονίδας και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, που ο ίδιος οδηγούσε. Έσερνε τον σκύλο επί του οδοστρώματος και το αποτέλεσμα του φρικαλέου περιστατικού ήταν ο θάνατος του σκύλου.

Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα κατά του συλληφθέντος και θα οδηγηθεί αρμοδίως. 

Την προανάκριση του τραγικού συμβάντος διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ηλικιωμένος έδεσε σκύλο στο Ι.Χ του και τον έσερνε στον δρόμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual