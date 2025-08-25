Καλά στην υγεία της 14χρονη που κινδύνεψε από πνιγμό στη Ζάκυνθο

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας η 14χρονη ημεδαπή, που χθες το μεσημέρι κινδύνεψε να πνιγεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαμάκι, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε, ωστόσο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ' όπου διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο».

Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.