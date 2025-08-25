Καλά στην υγεία της 14χρονη που κινδύνεψε από πνιγμό στη Ζάκυνθο

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας η 14χρονη ημεδαπή, που χθες το μεσημέρι κινδύνεψε να πνιγεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαμάκι, στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε, ωστόσο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ' όπου διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο».
Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας