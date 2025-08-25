Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

Πολυτραυματίας ο οδηγός του δικύκλου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.