Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.8° 30.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.2°
3 BF
38%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
31.0° 30.5°
3 BF
58%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
30%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
35%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
1 BF
53%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.3° 31.3°
3 BF
29%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 28.8°
5 BF
45%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 30.9°
5 BF
30%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
42%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.1°
4 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
30%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 30.1°
3 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
63%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
3 BF
22%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 27.3°
3 BF
45%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.5° 27.0°
4 BF
51%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
39%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
ekav
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πολυτραυματίας ο οδηγός του δικύκλου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual