«Ξέπλυμα» με υπογραφή δημάρχου

Μπορεί η προτομή ενός τελεσίδικα καταδικασμένου πολιτικού για υπόθαλψη εγκληματία να τοποθετηθεί σε έναν δημοτικό κήπο; Αν έχει όνομα βαρύ και η αν η οικογένειά του έχει τις κατάλληλες προσβάσεις, τότε, ναι, μπορεί! Εχουν περάσει 13 χρόνια από τον θάνατο του πρώην υπουργού Ιωάννη Κεφαλογιάννη αλλά οι μνήμες για τα… στερνά του δεν έχουν σβήσει.

Κάποιοι πάντως το προσπαθούν. Αρνητικοί πρωταγωνιστές σε αυτήν την ιστορία είναι ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης αλλά και η οικογένεια Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη, η οποία φυσικά φέρει βαριά πολιτική παράδοση στον νομό αλλά μετρά και σημαντικά μέλη της παρούσας κυβέρνησης.

Ολα ξεκίνησαν από το αίτημα της οικογένειας να τοποθετηθεί προτομή του εκλιπόντος πρώην υπουργού και βουλευτή Ρεθύμνου στον δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου, δίπλα στις προτομές αγωνιστών στρατιωτικών κατά τη μάχη της Κρήτης αλλά και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων.

Ο πρώην υπουργός της Ν.Δ. και αμετάκλητα καταδικασμένος Ιω. Κεφαλογιάννης

Ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης ήταν ο πατέρας της σημερινής υπουργού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη (μητέρα της η Ελένη Βαρδινογιάννη, της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας) αλλά και θείος του σημερινού υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη Κεφαλογιάννη (είναι γιος του αδελφού του πρώην υπουργού, Αχιλλέα).

Η καταδίκη

Ο δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της οικογένειας αλλά για το θέμα, πριν φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τον κανονισμό, πρώτα η Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης, στην οποία προφανώς και η παράταξη του δημάρχου έχει την πλειοψηφία.

Ωστόσο, προς έκπληξη και του ίδιου η απόφαση του οργάνου ήταν ομόφωνα αρνητική.

Ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης είχε γεννηθεί το 1932 στα Ανώγεια και εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά με την ΕΡΕ το 1958 ενώ μετά τη δικτατορία επανεκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1974 έως το 2004 με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας μάλιστα υπήρξε και υποψήφιος πρόεδρος. Ο ίδιος θήτευσε σε αρκετές υπουργικές θέσεις.

Μελανό σημείο στον πολιτικό βίο του Ιωάννη Κεφαλογιάννη αποτελεί η τελεσίδικη καταδίκη του το 2008 με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς δύο αστυνομικοί κατέθεσαν πως ο τότε υπουργός τούς κάλεσε στο γραφείο του και τους ζήτησε να ψευδομαρτυρήσουν σε δίκη προς όφελος ενός χασισοκαλλιεργητή από το Ρέθυμνο.

Για την υπόθεση αυτή ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης αποπέμφθηκε το 2008 από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε τον ρόλο συμβούλου στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Σήμερα όλα αυτά επιχειρείται να λειανθούν μέσω της τοποθέτησης της προτομής του εκλιπόντος στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου. Ο δήμαρχος, μετά την έκπληξη από την αρνητική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, έστειλε στο όργανο επιστολή με την οποία ζητά να αλλάξει η απόφαση, ενώ μάλιστα σήμερα πρόκειται να βρεθεί και ο ίδιος στη συνεδρίαση του οργάνου (στις 2 μ.μ.) για να πείσει τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας για την προσφορά και το εύρος της προσωπικότητας του Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Αντιδράσεις

Μάλιστα, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία πως το αίτημα της οικογένειας τελικά θα ικανοποιηθεί, ο δήμαρχος στην επιστολή του τονίζει με νόημα πως η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, ακόμα και αν παραμείνει αρνητική, δεν είναι δεσμευτική για τη Δημοτική Επιτροπή και για το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα λάβει και την τελική απόφαση.

Για το θέμα έχουν προκληθεί σοβαρές αντιδράσεις στο Ρέθυμνο και η συζήτηση έχει πάρει μεγάλη διάσταση με αρθρογραφία στον τοπικό Τύπο αλλά και εκτός των ορίων της Κρήτης. Με άρθρο του στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στο Ρέθυμνο, Γιάννης Μαρινάτος, χαρακτηρίζει την απαίτηση του δημάρχου για αλλαγή της απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας ευθεία παραβίαση της αυτονομίας ενός συλλογικού οργάνου, που αναδεικνύει έναν τρόπο άσκησης εξουσίας που δεν συνάδει ούτε με την εποχή μας ούτε με τη δημοκρατική παράδοση του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται με αγιοποιήσεις ούτε αποκαθίσταται με την τοποθέτηση προτομών σε δημόσιους χώρους. Κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού μιας τέτοιας πορείας αποτελεί ύβρη για τον ρεθυμνιώτικο λαό και προσβολή για τη θεσμική αξιοπρέπεια του δήμου μας».

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο συγγραφέας Ολύμπιος Δαφέρμος, μηχανολόγος ΕΜΠ και δρ Ιστορίας στο Πάντειο, καταγόμενος επίσης από το Ρέθυμνο. Σε μήνυμά του προς τον δήμαρχο Γιώργη Μαρινάκη, στο οποίο αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις «τιμώμενων προσώπων» από τον δήμο, τονίζει:

«Δήμαρχε, με εξέπληξες και με λύπησε πολύ, μα πάρα πολύ, η θέση που πήρες για την προτομή του Κεφαλογιάννη. Ενός καταδικασμένου από ποινικά δικαστήρια με κυβέρνηση Ν.Δ. Μετά τις τιμές στον χουντοδήμαρχο και τον Βαρδινογιάννη τριτώνει το κακό. Τελικά για να τιμηθεί κάποιος στο Ρέθυμνο πρέπει να έχει διακριθεί αρνητικότατα;».