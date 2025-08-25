Πήρε τη στράτα του Μίκη Θεοδωράκη

Λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη ο στενός φίλος και συνεργάτης του μεγάλου δημιουργού, Γιώργος Αγοραστάκης, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 75 ετών. Πρόλαβε να δει να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η μετατροπή της πατρογονικής εστίας του Μίκη στον Γαλατά Χανίων σε ψηφιακό μουσείο για το έργο του μουσικοσυνθέτη αλλά και να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο «Ο θεωρητικός Μίκης Θεοδωράκης».

Ο Γιώργος Αγοραστάκης συνέδεσε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του σχεδόν αποκλειστικά με τον Μίκη Θεοδωράκη. Από το 2005 ήταν πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία, ενώ ο μουσικοσυνθέτης τον είχε ορίσει (μαζί με τη Ρένα Παρμενίδου) εκτελεστή της διαθήκης του, «την πιο μεγάλη τιμή που μου έγινε στη ζωή μου» όπως έλεγε ο ίδιος…

Με αυτή την ιδιότητα ο Γ. Αγοραστάκης έτρεξε όλες τις διαδικασίες το 2021 ώστε ο Μίκης να κηδευτεί στον Γαλατά Χανίων, κάτι που αποτελούσε ρητά διατυπωμένη επιθυμία του, κόντρα μάλιστα τότε στη θέληση της οικογένειας του μουσικοσυνθέτη. Δύο χρόνια αργότερα ο Γιώργος Αγοραστάκης ως πρόεδρος του Συλλόγου διατύπωσε ξεκάθαρα αρνητική θέση για την προσπάθεια εμπλοκής του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη μέσω του Δήμου Χανίων στη χρηματοδότηση της κατασκευής μουσείου στο πατρικό σπίτι του Μίκη. Ο Γ. Αγοραστάκης διεκδίκησε και πέτυχε να προέλθει η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, κάτι που έγινε γνωστό μόλις πριν από μερικές εβδομάδες με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού (βλ.: «Μουσείο, με δημόσιους πόρους, το σπίτι του Μίκη στα Χανιά», «Εφ.Συν.», 1.7.2025).

Στην τελευταία του, πιθανότατα, παρέμβαση σε ΜΜΕ ο Γιώργος Αγοραστάκης δήλωνε εκείνες τις μέρες στην «Εφ.Συν.» πως η εξέλιξη για το σπίτι του Μίκη «αποτελεί ένα πρώτο βήμα και βάζει επιτέλους το νερό στο αυλάκι για ένα μεγάλο όραμα του Μίκη. Απομένει να συντονιστούν τώρα όλοι οι φορείς με πρώτο τον Δήμο Χανίων για να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις».

Ωστόσο ο Γιώργος Αγοραστάκης τόνιζε και τότε πως ο μεγάλος στόχος είναι η δημιουργία του Ιδρύματος Μίκης Θεοδωράκης, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και των τριών Πανεπιστημίων του νησιού, ενώ είχε προαναγγείλει πως το θέμα θα τεθεί και πάλι τον Σεπτέμβριο σε ημερίδα στα Χανιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του μουσικοσυνθέτη. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να το κάνει, αλλά οι συνεχιστές του έργου του, τα μέλη του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη ετοιμάζονται να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τις δικές του προσπάθειες.

Στην Αυτοδιοίκηση

Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε εργάτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και πολυγραφότατος συγγραφέας και ενεργός πολίτης στα Χανιά. Υπηρέτησε για δύο τετραετίες (1999-2006) τον νομό Χανίων από τη θέση του αντινομάρχη, επί νομαρχίας Κατσανεβάκη, αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ). Επίσης εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά, ενώ υπήρξε και μέλος της διοίκησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ).

Τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 αλλά και πλήθος τοπικών φορέων, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι Χανίων, Αποκόρωνα κτλ. Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησαν χθες στα Χανιά η οικογένειά του και πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες του.