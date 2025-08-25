Ανασύρθηκε σορός από το λιμάνι του Πειραιά

Ανήκει σε γυναίκα περίπου 55 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων • Οι πρώτες πληροφορίες.

Θρίλερ στον Πειραιά το πρωί της Δευτέρας, καθώς το λιμενικό ανέσυρε σορό γυναίκας περίπου 55 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων από το λιμάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 είδαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα το λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού που ανέσυρε την άτυχη γυναίκα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.