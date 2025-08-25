Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.8° 25.3°
1 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 28.0°
2 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
49%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
36%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.5°
0 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.2°
2 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.8°
0 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
60%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
0 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Πλοίο Εκκλησία
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ανασύρθηκε σορός από το λιμάνι του Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ανήκει σε γυναίκα περίπου 55 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων • Οι πρώτες πληροφορίες.

Θρίλερ στον Πειραιά το πρωί της Δευτέρας, καθώς το λιμενικό ανέσυρε σορό γυναίκας περίπου 55 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων από το λιμάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 είδαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα το λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού που ανέσυρε την άτυχη γυναίκα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ανασύρθηκε σορός από το λιμάνι του Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual