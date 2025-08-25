Ομόφωνο «όχι» αιρετών στην προσφυγική δομή στη Βάστρια

Βαρύ το κλίμα σήμερα στη Λέσβο για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη που αναμενόταν στο νησί για επίσκεψη και συναντήσεις με υπηρεσιακούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Στο επίκεντρο της επίσκεψης, το ζήτημα της λειτουργίας ή μη της προσφυγικής δομής στη Βάστρια, με την κυβέρνηση να επιθυμεί για πολλούς λόγους την έναρξή της αλλά να αντιμετωπίζει πλέον και ένα ισχυρό μέτωπο από το σύνολο των αιρετών του νησιού που δηλώνουν κάθετα αντίθετοι σε αυτή την προοπτική.

Η θέση των αιρετών επισημοποιήθηκε την Παρασκευή σε σύσκεψη στο γραφείο του περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος Μυτιλήνης Π. Χριστόφας και Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, οι τρεις βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου (Ν.Δ.), Παναγιώτης Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ) και Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ).

Παρόντες και αντιπεριφερειάρχες καθώς και επικεφαλής παρατάξεων σε δήμους και περιφερειακό συμβούλιο.

Αποτέλεσμα, ένα μεγάλο και σχεδόν ομόφωνο «όχι» στη λειτουργία της δομής, αφού έστω και από διαφορετικές αφετηρίες οι αιρετοί συμφώνησαν ότι μια τέτοια δομή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στη Λέσβο.

«Και οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης στη Λέσβο διά των αιρετών τους ομονοούμε πως δεν θέλουμε τη δομή στη Βάστρια», δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ο κ. Μουτζούρης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα που όπως τόνισε «αυτό θα μεταφερθεί ευθέως στον υπουργό».

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του δημάρχου Μυτιλήνης Παν. Χριστόφα, ο οποίος υπενθύμισε ότι πλέον το δημοτικό συμβούλιο ανέτρεψε την οριακή, αριθμητικά και νομικά, απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. και έχει τοποθετηθεί αρνητικά στη λειτουργία της δομής. «Είμαστε ενάντια στην κατασκευή της υπερδομής της Βάστριας» τόνισε, σημειώνοντας ότι επιπλέον ο δήμος έχει προσφύγει και στο ΣτΕ.

«Ο τόπος έχει υποφέρει πάρα πολλά και δεν πρέπει να γίνει καμία δομή στο νησί», υπογράμμισε, ζητώντας τη λειτουργία μιας μικρής δομης καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων οι οποίοι στη συνέχεια θα φεύγουν από το νησί ώστε να υποβάλλουν αλλού το αίτημα ασύλου.

Την πλήρη αντίθεσή της στις δομές αυτού του είδους, τις οποίες και χαρακτήρισε «δομές-φυλακές», τόνισε η βουλεύτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, ενώ την αντίθεση του σημείωσε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παν. Παρασκευαΐδης αντλώντας όμως επιχειρηματολογία από τα πλέον σκοτεινά άκρα της Δεξιάς.

«Η λειτουργία της δομής αυτής θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μουσουλμανικού χωριού, που μπορεί να αξιοποιήσει η Τουρκία για να αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ως κακό προηγούμενο την Κύπρο! Επιχείρημα που είχε αποτελέσει «όχημα» της Χρυσής Αυγής στην αντι-μεταναστευτική εκστρατεία της στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.

Την ανάγκη σεβασμού των διεθνών συμβάσεων που έχει συνάψει η χώρα επιστράτευσε ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου στην προσπάθειά του να στηρίξει την κυβερνητική επιλογή, χωρίς πάντως να παραβλέπει και την απόφαση του ΣτΕ που εκκρεμεί.

Ειδικοτερα, για την απόφαση του ΣτΕ τόνισε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτος δικαίου να δεχτούμε την όποια απόφαση», ενώ αναφορά έκανε και στις συμβάσεις της Γενεύης, του Δουβλίνου και στην Κοινή Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας, που υποχρεώνουν τη χώρα να διαθέτει δομές που θα δέχονται, θα καταγράφουν και θα εξετάζουν αιτήσεις ασύλου. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας και στον γεωγραφικό περιορισμό που επιβάλλει στους νεοεισερχόμενους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ανατροπή της συγκεκριμένης πρόβλεψης.