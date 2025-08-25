Παίρνει τέλος το μαρτύριο των Αθηναίων στη Βασιλίσσης Ολγας

Ο «κύκλος της ταλαιπωρίας» για μεγάλη μάζα οδηγών του αθηναϊκού κέντρου... «τετραγωνίζεται» προς μια πιο ορθολογική κυκλοφοριακή κατάσταση. Εν όψει της μετατροπής της Βασιλίσσης Ολγας σε λεωφόρο ήπιας κυκλοφορίας, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπολογίζεται ότι θα αποσυμφορήσουν τον σημερινό φόρτο και θα περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καθημερινής κίνησης των οχημάτων.

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου πρότζεκτ του «Μεγάλου Περιπάτου» προβλέφθηκε η πεζοδρόμηση της Βασ. Ολγας. Σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο υπήρξαν αρκετές οπισθοχωρήσεις, όπως ο ποδηλατόδρομος που λειτούργησε σύντομα και «πιλοτικά» για να εγκαταλειφθεί αργότερα ως σκέψη από τη δημοτική αρχή του Κώστα Μπακογιάννη. Η τελική πρόταση του πρώην δημάρχου προέβλεπε τη διατήρηση των γραμμών του τραμ καθώς και μιας λωρίδας τρόλεϊ από το Παγκράτι με κατεύθυνση το Σύνταγμα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI

Επιπλέον, πάνω στις γραμμές των γραμμών και των λωρίδων των μέσων μεταφοράς θα μπορούσαν να μετακινούνται Ι.Χ. μόνο προς τον Ομιλο Αντισφαίρισης και τον χώρο στάθμευσης της «Αίγλης» του Ζαππείου – εξαιρέσεις «προνομιακές» κατά την άποψη ορισμένων. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή που έχει επίκεντρο τη Βασ. Ολγας και για ορισμένες συνηθισμένες μετακινήσεις να υψωθεί ένας «αόρατος κυκλοφοριακός φράχτης». Ειδικότερα, όσοι είχαν αφετηρία τα νότια προάστια, το Παγκράτι ή το Μετς και είχαν προορισμό την Πλάκα, μπορούσαν να διασχίσουν τη Βασ. Ολγας. Ομως, εδώ και κάποια χρόνια αναγκάζονται να κάνουν έναν τεράστιο κύκλο έως την πλατεία Συντάγματος, ώστε να επιστρέφουν, μέσω της Φιλελλήνων, πίσω στη Λ. Αμαλίας προκειμένου να στρίψουν στη Λυσικράτους.

Η μελέτη

Τα Ι.Χ. θα μπορούν εκ νέου να διασχίζουν κατά μήκος τη Βασ. Ολγας από τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε –σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει η «Ανάπλαση Α.Ε.» στον Δήμο Αθηναίων- θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στη λεωφόρο. Για το νέο κυκλοφοριακό πλαίσιο στην περιοχή με επίκεντρο τη Βασ. Ολγας προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Περιγράφονται σε μελέτη που τίθεται προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων που συνεδριάζει την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις προτάσεις της μελέτης:

● Διαμέσου της Βασ. Ολγας θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις: α) Από την κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου προς άνοδο της Βασ. Αμαλίας, παράλληλα με τις γραμμές των τρόλεϊ. «Οι αναμενόμενες ροές συμβατικών οχημάτων δεν αναμένεται να παρεμποδίσουν την αστική συγκοινωνία» αναφέρεται στη μελέτη. β) Από την άνοδο της Βασ. Αμαλίας προς την κάθοδο της Αρδηττού, στην κοινή επιφάνεια του οδοστρώματος με το τραμ. «Οι αναμενόμενοι φόρτοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν κατ’ ελάχιστο την ομαλή λειτουργία του τραμ. Στην πραγματικότητα (…) δεν αναμένεται να είναι υψηλότεροι σε σχέση με τους υφιστάμενους, που αφορούν την πρόσβαση των μελών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών», προστίθεται στη μελέτη.

● Στη διασταύρωση Αρδηττού - Αθ. Διάκου - Καλλιρρόης - Λ. Βουλιαγμένης: α) Θα επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την Αθ. Διάκου προς την Αρδηττού. Σήμερα αυτή η στροφή επιτρέπεται μόνο για τα τρόλεϊ, «παρότι πραγματοποιείται παράνομα από πλήθος χρηστών». β) Θα επιτρέπεται η δεξιά στροφή από την Αρδηττού – κάτι που σήμερα απαγορεύεται «αλλά επίσης πραγματοποιείται παράνομα», σύμφωνα πάντα με τη μελέτη.

●Στη διασταύρωση Βασ. Αμαλίας και Βασ. Ολγας θα επιτρέπεται η αναστροφή από την άνοδο της Αμαλίας προς την κάθοδο του ίδιου δρόμου και την Πλάκα (μέσω της οδού Λυσικράτους).

Βελτίωση

Η μελέτη καταλήγει ότι «σύμφωνα με όλους τους δείκτες» η συνολικότερη λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής θα βελτιωθεί με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ώρα αιχμής. Ως ενδεικτικές προβλέψεις στη μελέτη καταγράφονται –μεταξύ άλλων- τα εξής:

● Θα μειωθεί κατά 24% για κάθε όχημα ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην πρωινή περίοδο αιχμής και κατά 5% στην απογευματινή.

● Θα αυξηθεί κατά 16% η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην πρωινή περίοδο αιχμής και κατά 2% στην απογευματινή.

● Θα μειωθεί στην πρωινή περίοδο αιχμής κατά 30% ο μέσος αριθμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα όχημα ακινητοποιείται (5% στην απογευματινή).

● Θα μειωθούν κατά 10%-20% οι ουρές στους κόμβους της περιοχής.

Επιπλέον η μελέτη υπολογίζει ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 156 τόνους, «που είναι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα».

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαιτούν ορισμένες εργασίες, όπως προσθήκη ή αφαίρεση πινακίδων, νέους σηματοδότες και τροποποιήσεις στα κράσπεδα. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες αυτές δεν θα απαιτήσουν περισσότερο από έναν μήνα, επομένως είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθούν πριν από την παράδοση της Βασ. Ολγας στην κυκλοφορία.