Καλοκαιρινός καιρός με τοπικές μπόρες

Αίθριος καιρός με μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κανονικές θερμοκρασίες. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.