Θεσμοί και φορείς αποχαιρετούν το Δ. Κωνσταντάρα

Γιος των μεγάλων ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία και είχε παράλληλα ενεργή παρουσία στα κοινά.

Εκπρόσωποι του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου έσπευσαν την Κυριακή να αποχαιρετίσουν με ανακοινώσεις τους το δημοσιογράφο, συγγραφέα, σεναριογράφο, στιχουργό και πολιτικό Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 79 ετών μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Γιος των μεγάλων ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία και είχε παράλληλα ενεργή παρουσία στα κοινά.

Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος Βουλής Ελλήνων:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον Δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Νέα Δημοκρατία - Γραφείο Τύπου:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».