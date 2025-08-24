Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένη - Μοτοσικλετιστής την παρέσυρε και την εγκατέλειψε

Το περιστατικό συνέβη στη Σαλαμίνα. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον οδηγό.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» Χαϊδαρίου μία 83χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Σαλαμίνα. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη λεωφόρο Παναγίας Φανερωμένης, όταν η άτυχη ηλικιωμένη χτυπήθηκε από διερχόμενο δικυκλιστή κι εκείνος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει, εγκατέλειψε το θύμα αιμόφυρτο στην άσφαλτο και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη και να την διακομίζουν εσπευσμένα στο «Αττικόν». Η κατάσταση της υγείας της, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις από την αστυνομία για τον εντοπισμό του οδηγού και μέσα σε λίγη ώρα οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.