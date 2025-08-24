Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.0° 25.2°
3 BF
46%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.4° 22.7°
2 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
38%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
2 BF
41%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.5°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.9°
2 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
44%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
1 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
33%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.4°
0 BF
50%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.3°
2 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
69%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
Ασθενοφόρο νεκρός
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένη - Μοτοσικλετιστής την παρέσυρε και την εγκατέλειψε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το περιστατικό συνέβη στη Σαλαμίνα. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον οδηγό.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» Χαϊδαρίου μία 83χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Σαλαμίνα. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη λεωφόρο Παναγίας Φανερωμένης, όταν η άτυχη ηλικιωμένη χτυπήθηκε από διερχόμενο δικυκλιστή κι εκείνος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει, εγκατέλειψε το θύμα αιμόφυρτο στην άσφαλτο και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη και να την διακομίζουν εσπευσμένα στο «Αττικόν». Η κατάσταση της υγείας της, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις από την αστυνομία για τον εντοπισμό του οδηγού και μέσα σε λίγη ώρα οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένη - Μοτοσικλετιστής την παρέσυρε και την εγκατέλειψε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual