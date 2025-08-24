Όλη η Ελλάδα στους δρόμους για την Παλαιστίνη

Την κάθετη αντίθεσή τους με την πολιτική του Ισραήλ που προχωρά σε νέα κλιμάκωση στη Γάζα με την απόφαση για καθολική κατάληψη της πόλης, διατράνωσαν οι πολίτες σε πολλές ελληνικές πόλεις με κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

Πλήθος διαδηλωτών από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, συλλόγους φοιτητών δημόσιων πανεπιστημίων, συλλογικότητες αλληλεγγύης, αλλά και από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας βρέθηκαν σην πλατεία Συντάγματος για να διατρανώσουν τα αιτήματά τους.

Με συνθήματα και πανό που ζητούν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», οι συγκεντρωμένοι απαιτούν να σταματήσει τώρα κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση και να ανοίξουν οι δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια και να τιμωρηθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ που ευθύνεται για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου, μια κυβέρνηση εναντίον της οποίας απαιτείται εξάλλου να επιβληθούν κυρώσεις και να σταματήσει κάθε σχέση της ελληνικής κυβέρνησης μαζί της.

To “παρών” στην μεγάλη διαδήλωση έδωσε και ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ιδιαίτερα μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, όπου διαδηλωτές κράτησαν ομοιώματα σορών τιμώντας τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας και των βομβαρδισμών αμάχων.

Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης:

Στην Πάτρα , στις 20.00 στην πλατεία Τριών Συμμάχων,

στις 20.00 στον Μόλο, Στην Κρήτη , στις 20.00 στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου και στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Η σχετική ανακοίνωση της ελληνικής πρωτοβουλίας March to Gaza:

«Μπαίνουμε σε νέα φάση της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα.

Μετά τον λιμό, τους βομβαρδισμούς και την ισοπέδωση των υποδομών, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ο στόχος είναι σαφής: όσοι Παλαιστίνιοι παραμένουν εκεί να εκτοπιστούν βίαια στον νότο ή να εξοντωθούν.

Το διακηρυγμένο σχέδιο είναι η δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού καταυλισμού» – στην πραγματικότητα ενός τεράστιου στρατοπέδου συγκέντρωσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα στοιβαχτούν σε απάνθρωπες συνθήκες υπό στρατιωτικό έλεγχο. Μια στρατηγική που θυμίζει τα ναζιστικά γκέτο και τα στρατόπεδα εξόντωσης.

Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη υλοποιείται το σχέδιο εποικιστικής επέκτασης Ε1, που κατακερματίζει την περιοχή και απομονώνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Γάζα και η Δυτική Όχθη δεν είναι δύο χωριστές πραγματικότητες· είναι δύο πλευρές του ίδιου σχεδίου εθνοκάθαρσης.

Απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική, ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται. Παρά τη βία και πείνα, η αποφασιστικότητα των εκτοπισμένων να παραμείνουν στη γη τους και η πολύμορφη αντίσταση, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη αναδεικνύουν τα όρια της αποικιοκρατίας.

Κι όμως, η Δύση, αντί να επιβάλει κυρώσεις, εξοπλίζει το Ισραήλ και καλύπτει πολιτικά τα εγκλήματά του. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους όσο δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα πίεσης στο Ισραήλ είναι ανούσιο θέατρο και, παράλληλα, στοιχείο της υπεράσπισής γραμμής των δυτικών ηγετών στα δικαστήρια του μέλλοντος για την συνενοχή τους.

Το Ισραήλ κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και τη στήριξη που του παρέχει η Δύση, με τις ΗΠΑ στην ηγεσία της, ανοίγει τον δρόμο σε μια εποχή όπου το δίκιο του ισχυρού θα είναι ο μόνος νόμος. Αυτό σημαίνει ακύρωση των κατακτήσεων της ανθρωπότητας με τη νίκη επί του ναζισμού. Το Πότε Ξανά (γενοκτονία, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αποικιοκρατία) κινδυνεύει να μετατραπεί σε μικρή ιστορική παρένθεση- εις βάρος όλων των λαών του πλανήτηΑπέναντι σε αυτή τη γενοκτονία, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: θα επιτρέψουμε να ολοκληρωθεί το σχέδιο; Η σιωπή είναι συνενοχή. Η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό πρέπει να εκφραστεί με δράσεις, με πίεση στις κυβερνήσεις για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, με μποϊκοτάζ, με μαζική παρουσία στους δρόμους.

Η Παλαιστίνη είναι σήμερα το μέτωπο όπου δοκιμάζεται αν η ανθρωπότητα θα υπερασπιστεί τις αξίες της ή θα κατρακυλήσει σε έναν νέο κόσμο αυθαιρεσίας, κτηνωδίας και απροκάλυπτης αποικιοκρατίας.Ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού είναι δίκαιος, είναι κοινός, και αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας.

Καλούμε σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης:

Κυριακή 24/8 20.00 στο Σύνταγμα και

Τρίτη 26/8 19.30 στο Πάρκο Ελευθερίας».