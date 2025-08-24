Αθήνα, 26°C
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025

Αχαΐα: Βλάβη και ταλαιπωρία για 38 επιβάτες του οδοντωτού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πάλι τεχνικό πρόβλημα, πάλι μετεπιβιβάσεις, πάλι «διερεύνηση των αιτίων» από τη Hellenic Train, πάλι απολογίες προς τους επιβάτες και αίτημα για την κατανόησή τους.

Την Κυριακή και ώρα 15.27 αμαξοστοιχία του οδοντωτού σιδηρόδρομου η οποία εκτελούσε στην Αχαΐα το δρομολόγιο από Διακοφτό προς Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός βοηθείας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες μεταφέρθηκαν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας υπό την επίβλεψη του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεπιβίβασή τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19.30. Ο συρμός βοηθείας τους επέστρεψε στο Διακοφτό και εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και σε ανακοίνωσή της ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

TAGS
