Αχαΐα: Βλάβη και ταλαιπωρία για 38 επιβάτες του οδοντωτού

Την Κυριακή και ώρα 15.27 αμαξοστοιχία του οδοντωτού σιδηρόδρομου η οποία εκτελούσε στην Αχαΐα το δρομολόγιο από Διακοφτό προς Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός βοηθείας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες μεταφέρθηκαν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας υπό την επίβλεψη του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεπιβίβασή τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19.30. Ο συρμός βοηθείας τους επέστρεψε στο Διακοφτό και εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και σε ανακοίνωσή της ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού.
