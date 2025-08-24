Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.0° 25.2°
3 BF
46%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.4° 22.7°
2 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
38%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
2 BF
41%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.5°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.9°
2 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
44%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
1 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
33%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.4°
0 BF
50%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.3°
2 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
69%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
43%
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
Ουρά στα διόδια Ελευσίνας
EUROKINISSI

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Όσον αφορά την Αθηνών - Κορίνθου, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως από την Κινέτα μέχρι τα Μέγαρα.

Σε πορεία επιστροφής στην Αθήνα και τον Πειραιά βρίσκονται την Κυριακή όλη την ημέρα, οι αδειούχοι του καλοκαιριού. Σε ισχύ τέθηκαν ειδικά μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των οδηγών, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Οι διακοπές για τους περισσότερους φτάνουν στο τέλος με αποτέλεσμα η κίνηση στα οδικά δίκτυα να είναι αυξημένη.

Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες διεξάγεται ομαλά. Όσον αφορά την Αθηνών - Κορίνθου, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως από την Κινέτα μέχρι τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών – Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς.

Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου

