Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
31.3° 28.0°
4 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.6° 30.5°
3 BF
27%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.0°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
30%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
3 BF
28%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
16%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
1 BF
44%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.6°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
4 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
58%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
23%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
39%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 29.8°
4 BF
56%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 30.0°
3 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
3 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
3 BF
25%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.5° 28.5°
1 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
fotia
φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi

Φωτιά στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά της Περιφερειακής Ενότητς Θεσπρωτίας, το απόγευμα της Κυριακής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβη στο σημείο και επιχειρεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κινητοποιήθηκαν 34 στελέχη του με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες του κατά τόπον αρμοδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φωτιά στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual