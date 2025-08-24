Φωτιά στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά της Περιφερειακής Ενότητς Θεσπρωτίας, το απόγευμα της Κυριακής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβη στο σημείο και επιχειρεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κινητοποιήθηκαν 34 στελέχη του με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες του κατά τόπον αρμοδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.