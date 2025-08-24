Πάτρα: Κλειδώθηκε στο αμάξι για να γλιτώσει από τον πρώην σύζυγό της

Τον εφιάλτη έζησε μια γυναίκα το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα όταν ο πρώην σύζυγός της εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σε κεντρικό δρόμο της πόλης και άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της για να προστατευτεί, ενώ εκείνος χτυπούσε με δύναμη το τζάμι, προκαλώντας φόβο και τρόμο.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν μετά από κλήση. Συγκεκριμένα, η γυναίκα ενεργοποίησε το Panic Button, που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, προκειμένου να σωθεί.
Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά εντοπίστηκε και προσήχθη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.
