Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
Το Δημαρχείο Ρεθύμνου
Το Δημαρχείο Ρεθύμνου

Η παραβατικότητα δεν μπορεί να επιβραβεύεται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιάννης Μαρινάτος*
Με αφορμή την επιστολή του δημάρχου Ρεθύμνου Γ. Μαρινάκη προς τη Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης με την οποία την καλεί να ανακαλέσει ομόφωνη απόφασή της να απορρίψει πρόταση ανέγερσης προτομής του εκλιπόντος εδώ και 13 χρόνια Ρεθυμνιώτη υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο της πόλης, λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο.

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε πρόσφατα την ενέργεια του Δημάρχου Ρεθύμνης να καλέσει τη Δημοτική Κοινότητα να επανεξετάσει την απόφασή της σχετικά με το αίτημα τοποθέτησης προτομής του εκλιπόντος πολιτικού και βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική παρέμβαση· συνιστά ευθεία παραβίαση της αυτονομίας ενός συλλογικού οργάνου.

Η επιστολή του Δημάρχου, με το ύφος της να παραπέμπει σε εποχές «πεφωτισμένης δεσποτείας», θίγει θεσμούς, υποτιμά πρόσωπα και αναδεικνύει έναν τρόπο άσκησης εξουσίας που δεν συνάδει ούτε με την εποχή μας ούτε με τη δημοκρατική παράδοση του Ρεθύμνου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε καταδικασμένος σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από την ελληνική Δικαιοσύνη για σοβαρές υποθέσεις. Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται με αγιοποιήσεις ούτε αποκαθίσταται με την τοποθέτηση προτομών σε δημόσιους χώρους. Κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού μιας τέτοιας πορείας αποτελεί ύβρη για τον ρεθυμνιώτικο λαό και προσβολή για τη θεσμική αξιοπρέπεια του Δήμου μας.

Οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να λειτουργεί ως πεδίο επιλεκτικής τιμής σε πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν. Αντίθετα, πρέπει να αποπνέει αξίες διαφάνειας, δικαιοσύνης και σεβασμού. Οφείλουμε, ως κοινωνία, να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους καταξιωμένους επιστήμονες, τους αγωνιστές της δημοκρατίας, τους ανθρώπους με διαυγή πορεία και ισχυρό αποτύπωμα προσφοράς. Η παραβατικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβραβεύεται. Αυτό είναι χρέος μας απέναντι στη μνήμη, στους θεσμούς και στο μέλλον του τόπου μας.

* Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου και μέλος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου

Η παραβατικότητα δεν μπορεί να επιβραβεύεται

