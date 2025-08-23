Μήνυμα 112 για πυρκαγιά στη Θεσπρωτία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην οικιστική περιοχή, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα, μέσω του 112, στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.