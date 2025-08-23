Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.8° 29.2°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.2° 29.8°
4 BF
29%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.0°
3 BF
65%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
41%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
40%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
28%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.9° 31.0°
3 BF
46%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
54%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
51%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.6° 30.5°
2 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 27.7°
5 BF
80%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 30.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
70%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.2° 29.2°
2 BF
44%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
μοτοσικλέτα τροχαίο δυστύχημα
Φωτογραφία αρχείου | © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Ακρωτηριάστηκε 30χρονος έπειτα από τροχαίο στη Χαλκιδική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, λίγο μετά το φανάρι της Νικήτης, με κατεύθυνση προς τον Νέο Μαρμαρά, σύμφωνα με την Αστυνομία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ακρωτηριάστηκε 30χρονος έπειτα από τροχαίο στη Χαλκιδική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual