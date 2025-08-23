Ακρωτηριάστηκε 30χρονος έπειτα από τροχαίο στη Χαλκιδική

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, λίγο μετά το φανάρι της Νικήτης, με κατεύθυνση προς τον Νέο Μαρμαρά, σύμφωνα με την Αστυνομία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος οδηγός του δικύκλου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.
