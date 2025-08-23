Αθήνα, 35°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
35°C
36.3° 32.2°
4 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.8° 30.6°
3 BF
31%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 31.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
33%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
40%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
25%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.8°
4 BF
40%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 29.8°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 29.9°
0 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
70%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
2 BF
26%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
33.4° 32.7°
3 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
5 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
35°C
35.0° 34.8°
3 BF
22%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
63%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
46%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
29.1° 29.1°
1 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
melisia_1020
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Από μελίσσια η φωτιά στον Χορτιάτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η φωτιά έσβησε από την άμεση ανταπόκριση της πυροσβεστικής.

Από τα μελίσσια μελισσοκόμου ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Την αιτία της φωτιάς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Από μελίσσια η φωτιά στον Χορτιάτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual