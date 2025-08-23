Από μελίσσια η φωτιά στον Χορτιάτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο

Από τα μελίσσια μελισσοκόμου ξεκίνησε η φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Από τις φλόγες κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.
Την αιτία της φωτιάς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.
