Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη

Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν καίρια.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, συμμετείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.