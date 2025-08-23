Tο τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Το παρών έδωσαν η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης και της ΚΟ της ΝΔ καθώς και πολιτικοί άλλων κομματικών παρατάξεων.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο οποίος πέθανε απρόσμενα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Χαλκιδική.

Tο παρών έδωσαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μέλη της κυβέρνησης και πολλοί βουλευτές.

Σε μήνυμά της η οικογένεια του ανέφερε:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

O Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας.

Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 έως και το 2025, ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας.

Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.