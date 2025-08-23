Πυρκαγιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ήδη 57 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 ελικόπτερα, και συνδρομή από εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.