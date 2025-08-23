Αθήνα, 35°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
35°C
36.3° 32.2°
4 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.8° 30.6°
3 BF
31%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 31.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
33%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
40%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
25%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.8°
4 BF
40%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 29.8°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 29.9°
0 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
70%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
2 BF
26%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
33.4° 32.7°
3 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.8°
5 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
35°C
35.0° 34.8°
3 BF
22%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
63%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
46%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
29.1° 29.1°
1 BF
43%
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

efsyn.gr
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

