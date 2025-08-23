Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου στην Καλαμαριά

Τρεις νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως έβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16χρονο στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο και τον 17χρονο, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 16χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση. Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.