Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
pisina
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κοριτσάκι πνίγηκε σε πισίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το παιδάκι διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και λίγο αργότερα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός της πισίνας του γειτονικού σπιτιού της οικογένειας.

Νεκρό, σε πισίνα βίλας στους Παξούς, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένα κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του.

Το κοριτσάκι ήταν το παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 μ.μ., το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή,.

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα.

