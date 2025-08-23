Νεκρή 32χρονη σε τροχαίο στη Λαμία

Αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε την πινακίδα «STOP» με αποτέλεσμα να παρασύρει την 32χρονη που οδηγούσε την μοτοσυκλέτα της.

Μια ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, καθώς μια 32χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο με τη μηχανή της στην περιοχή της Αταλάντης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της όταν ένα Ι.Χ. φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP.

Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μηχανή και η οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.