Άφαντος ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου - Θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ για τον δράστη • Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

«Εξαφανισμένος» είναι ο 40χρονος δράστης, αλβανικής καταγωγής, που δολοφόνησε με βάναυσο τρόπο την 36χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους, σχεδόν 24ώρες μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thenewspaper.gr, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης είτε κρύβεται σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη, είτε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος ενώ κυκλοφορεί ελεύθερος και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης συζύγου του.

Παράλληλα, οι αρχές συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε αμέσως μετά το έγκλημα.

«Να παραδοθεί...»

Την ίδια στιγμή, ο θείος του 40χρονου μιλώντας στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης κάνει έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

Όπως λέει δεν γνωρίζουν τον λόγο για τον οποίο διέπραξε αυτό το έγκλημα ωστόσο επισημαίνει ότι στην Αλβανία είχε ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα όπως λέει λάμβανε και σχετικό επίδομα για αυτόν τον λόγο.

«Να παραδοθεί… Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν είχε ή όχι προβλήματα δεν το γνωρίζω. Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του. Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», λέει ο θείος του 40χρονου μιλώντας στο top-channel.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη ήδη νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μετά την επίθεση, ο σύζυγος εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η αναφορά της ΕΛΑΣ

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 40χρονος σύζυγος της 36χρονης αναζητείται εδώ και ώρες, με τον ίδιο να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από τις αρχές για εγκληματική οργάνωση και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μάλιστα, στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, εκεί που παρέμεινε για νοσηλεία.