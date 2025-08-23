Πέφτει η θερμοκρασία

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις βραδινές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 34, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 22 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες από 21 έως 32, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.